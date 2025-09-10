Эксперт Линькова: стоимость услуг няни-иностранки начинается от 250 тыс руб в месяц

Спрос на нянь из Китая и Филиппин вырос в Москве, утверждают эксперты. Главные причины востребованности таких специалистов – обучение детей языку и конфиденциальность. Москва 24 выяснила, на что обращать особое внимание при подборе такого персонала.

"Вплоть до депортации"

С февраля 2025 года в России вырос спрос на нянь из Азии, в частности из Китая и Филиппин. Однако это нельзя назвать массовым трендом, заявила в беседе с Москвой 24 вице-президент ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталия Линькова.

"На московском рынке, где ежегодно нанимают около 800 тысяч нянь, иностранный персонал составляет всего около пяти процентов. Этот вариант скорее из высокобюджетного сегмента, так как персонал дорогой – его нужно привозить, адаптировать и обучать", – сказала она.

Основные причины интереса семей к такому персоналу – желание обучить ребенка иностранному языку, а также представление об ответственном отношении к детям и послушании, заложенных в азиатской культуре, отметила эксперт. Немаловажным фактором для многих является и конфиденциальность: няня, не говорящая по-русски, не сможет вынести личную информацию за пределы семьи.



Наталия Линькова вице-президент ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Стоимость услуг легальной няни-иностранки через агентство начинается от 250 тысяч рублей в месяц. Эта сумма включает в себя зарплату, налоги и все расходы на официальное пребывание специалиста в стране. Можно найти и нелегального работника дешевле, примерно за 100–150 тысяч рублей, но это сопряжено с высокими рисками, вплоть до депортации, что создаст огромные проблемы для семьи.

Что касается российского персонала, то здесь ситуация значительно проще благодаря введению в Москве системы сертификации нянь по профстандарту, подчеркнула Линькова.

"Сертифицированная няня должна пройти комплексную проверку по 38 параметрам. Это означает, что она безопасна для ребенка: прошла освидетельствование у психиатра и нарколога, медицинскую комиссию на отсутствие инфекций и глубинную психологическую диагностику. Кроме того, она подтверждает квалификацию по международным стандартам, сдавая экзамен по одному из пяти направлений работы", – отметила эксперт.

Линькова добавила, что проверить, сертифицирована ли няня, можно бесплатно в открытом реестре.

Как выбрать няню

Если родители предпочитают нанимать няню самостоятельно, им следует обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, это безопасность: необходимо запросить медицинскую книжку, справки от психиатра и нарколога. Во-вторых, важно оценить реальные знания и навыки кандидата в области детской психологии, педагогики и первой помощи.

"Современные родители ищут не просто присмотр, а специалиста, который будет заниматься развитием ребенка", – добавила эксперт.





Наталия Линькова вице-президент ассоциации компаний по подбору домашнего персонала После найма важно правильно организовать работу. Камеры видеонаблюдения в доме стали обязательным атрибутом – они защищают интересы и ребенка, и самой няни. Потому что репутация стоит дорого, и камеры помогут выявить, кто виноват в той или иной ситуации.

При этом Линькова подчеркнула, что в обязательном порядке нужно обращать внимание на жалобы ребенка, ведь дискомфорт – это главный сигнал о проблеме. Бывают ситуации, что даже с грамотным специалистом дети чувствуют себя неуютно, и родители должны это понимать. В случае если ребенок еще маленький и не может пожаловаться, можно прибегнуть к помощи трекеров, которые позволят родителям видеть локацию, в которой находится ребенок, а также слышать происходящее вокруг.

"График работы и оплата должны быть адекватными: работа по 12 часов ведет к выгоранию, а зарплата должна соответствовать квалификации", – отметила Линькова.

В целом стоимость услуг российской няни в Москве сильно варьируется. На некоторых онлайн-платформах можно найти специалиста за 50–70 тысяч рублей в месяц, квалифицированная няня, подобранная через агентство, будет стоить от 120 тысяч, а высококлассные специалисты с уникальным опытом и навыками, готовые к выездам с семьей, могут получать от 200 тысяч и выше, заключила эксперт.