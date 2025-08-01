Москвички от 18 до 24 лет стали самыми активными участницами проекта "Стану мамой"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жительницы столицы в возрасте от 18 до 24 стали самыми активными участниками проекта "Стану мамой", который направлен на поддержку репродуктивного здоровья, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в городе для будущих мам обеспечен полный комплекс специализированной медицинской помощи. В центрах женского здоровья доступны планирование и ведение беременности, а также наблюдение в послеродовом периоде у выбранного врача.

"Здесь специалисты помогают подготовиться к материнству качественно – с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки. Для того чтобы женщины могли заранее узнать о них, мы разработали и внедрили уникальную программу поддержки репродуктивного здоровья “Стану мамой”, – передает слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта женщины могут, в том числе, бесплатно сдать анализ на уровень антимюллерова гормона (АМГ), который помогает определить запас яйцеклеток и оценить фертильность, что важно при планировании беременности.

"Мы рады видеть, что программа оказалась по-настоящему популярной среди молодых девушек в возрасте от 18 до 24 лет, получивших направление на АМГ. Это самые активные участницы проекта – каждая третья уже сдала анализ на уровень антимюллерова гормона", – отметила вице-мэр.

Проект "Стану мамой" начал работу в сентябре 2024 года, и за это время тестирование на АМГ прошли более 220 тысяч женщин. Из них почти 6 тысяч встали на учет по беременности и приняли решение родить именно после участия в проекте.

Ранее Ракова рассказывала, что пациентки в московских клиниках, которые проходят процедуру ЭКО, могут найти всю информацию в своей электронной медкарте.

Последние несколько лет в Москве уделяется особое внимание развитию акушерско-гинекологической помощи. Развитие первого клиентского пути для лечения бесплодия является одним из важнейших направлений работы. Данные, которые открыты в электронной медицинской карте, снижают волнение пациентов и делают лечение комфортнее.

