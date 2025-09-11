11 сентября, 12:30Экономика
"Деньги 24": эксперт рассказал, как правильно покупать доллары
Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как правильно покупать доллары при текущем курсе. По словам эксперта, если валюта нужна для поездки за границу, ее лучше брать наличными и в той сумме, которая понадобится.
Он отметил, что если цель – диверсификация, доллары стоит покупать на бирже. Вместо них можно рассмотреть золото или валютные облигации российских компаний.
