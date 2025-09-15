Форма поиска по сайту

15 сентября, 11:30

Экономика

"Деньги 24": рост инфляционных рисков повлиял на решение ЦБ о снижении ставки

"Деньги 24": рост инфляционных рисков повлиял на решение ЦБ о снижении ставки

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 17%. Решение принято на фоне замедления экономики и роста инфляционных рисков.

Несмотря на ожидания рынка, в соответствии с которыми ставка могла быть снижена до 16%, регулятор ограничился одним процентным пунктом. В ЦБ объяснили, что слишком резкое снижение могло бы привести к массовому выводу средств с депозитов. Эта сумма превышает 60 триллионов рублей. Подобное развитие событий вызвало бы рост денежной массы и усилило инфляцию.

Эксперты отмечают, что кредиты станут доступнее, однако сдержанная динамика сохранит контроль над инфляционными процессами.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

экономика

