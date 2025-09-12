"Деньги 24": эксперт рассказал, где и как хранить деньги после снижения ставок по вкладам

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, где и как лучше хранить деньги после снижения ставок по вкладам. По его словам, лучшая стратегия – размещение средств на разных финансовых инструментах и на разный срок.

Эксперт посоветовал разделить всю сумму на равные части и разместить их на депозитах на три месяца, полгода и год. Часть суммы он порекомендовал держать на накопительном счете. Это будет оптимально и по доходности, и по ликвидности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.