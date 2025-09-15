Форма поиска по сайту

15 сентября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, как увеличить процент по банковским вкладам

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, как увеличить процент по банковским вкладам. С уменьшением процентов по вкладам россияне столкнулись после снижения Центробанком ключевой ставки в пятницу, 12 сентября.

Эксперт посоветовал найти банк, в котором еще не было открыто счетов и ознакомиться с условиями для новых клиентов. Как правило, в таких случаях предлагают повышенную ставку по вкладам. Также Цыганков посоветовал присмотреться к накопительным счетам, ставка которых сейчас составляет 10–13%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикафинансывидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКонстантин Цыганков

