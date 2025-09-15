15 сентября, 14:30Экономика
"Деньги 24": эксперт опроверг отток средств со вкладов после снижения ключевой ставки
После снижения ключевой ставки до 17% участники рынка заговорили о возможном оттоке средств с депозитов. Экономические обозреватель Константин Цыганков это опроверг.
По его словам, несмотря на то что ставки по вкладам снизились с пиковых 21% до текущих 17%, россияне продолжают держать деньги в банках.
Более того, объем средств на счетах растет: если 1 января 2025 года он составлял 57,5 триллиона рублей, то к 1 июля увеличился до 60,2 триллиона.
Подробнее – в программе "Деньги 24".