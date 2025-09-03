Форма поиска по сайту

03 сентября, 08:45

Экономика

Россиянам могут начать гарантировать рабочие места в ключевых отраслях

Россиянам могут начать гарантировать рабочие места в ключевых отраслях

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил гарантировать законом предоставление рабочих мест гражданам в важных отраслях экономики. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов предположил, что от этого решения качество жизни улучшится. По его словам, чем выше уровень занятости в стране, тем больше дохода получают россияне, что влияет на общее благосостояние населения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

