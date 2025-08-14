Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Фото: depositphotos/mozakim

Стоимость биткоина вновь обновила свой исторический максимум, превысив 123 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 01:45 по московскому времени, цена биткоина составляла 123 577 долларов. Затем она пошла на небольшой спад, после чего криптовалюта торговалась по цене 123 355 долларов.

Ранее стало известно, что россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 года. Для обычных граждан штраф составит от 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 700 тысяч.

В свою очередь, эксперт банковского рынка Андрей Бархота отмечал, что непредсказуемость курса, длительная конвертация и операционные риски делают криптовалюту очень ненадежным видом вложения.

