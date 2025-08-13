Daily Mail: британец прекратил поиски случайно выброшенных биткоинов

Фото: depositphotos/ulchik74

Программист из Великобритании Джеймс Хоуэллс, девушка которого случайно выбросила на свалку в Ньюпорте жесткий диск с биткоинами, прекратил поиски криптовалюты. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Daily Mail.

После того как местные власти отказались его пускать на свалку, мужчина заявил, что больше ничего не может сделать.

"В противном случае я бы с радостью начал копать", – подчеркнул он.

Британец пытался найти потерянную криптовалюту на протяжении почти 11 лет. На жестком диске, по данным СМИ, хранилось 8 тысяч биткоинов стоимостью 569 миллионов фунтов стерлингов.

Хоуэллс получил валюту, когда та почти ничего не стоила. Однако в 2013 году его девушка выкинула диск на свалку, к которой позднее местные власти отказались его пускать. Весной прошлого года там установили забор и даже поставили охрану.