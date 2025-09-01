Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 07:45

Политика

В Госдуме предложили давать отцам кредитные каникулы

В Госдуме предложили давать отцам кредитные каникулы

ВС РФ поразили портовую инфраструктуру Украины

Новости мира: официальная программа ШОС стартовала в Китае

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС

Путин и Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции

Новости мира: немецкая полиция разогнала антивоенный митинг

ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал о стратегической инициативе на фронте

В России предложили давать кредитные каникулы мужчинам, которые стали отцами или усыновили ребенка. Соответствующую инициативу вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Социальная программа предусматривает полную отсрочку по выплатам ипотеки и других видов займов. Таким образом, могут автоматически продлить срок кредита на время действия каникул, а в течение этого периода обязательные платежи будут полностью приостановлены, начисление штрафов и пеней исключат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика