В Госдуме предложили давать отцам кредитные каникулы

В России предложили давать кредитные каникулы мужчинам, которые стали отцами или усыновили ребенка. Соответствующую инициативу вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Социальная программа предусматривает полную отсрочку по выплатам ипотеки и других видов займов. Таким образом, могут автоматически продлить срок кредита на время действия каникул, а в течение этого периода обязательные платежи будут полностью приостановлены, начисление штрафов и пеней исключат.

