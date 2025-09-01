Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии

Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Флешмоб в поддержку открытия российской границы пройдет в финском Лаппеенранте в понедельник, 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов мероприятия, депутата горсовета Ивана Девяткина.

Участники акции "встанут в очередь" на 18 часов. По словам Девяткина, именно столько иногда приходится стоять на эстонском КПП "Нарва", чтобы попасть в Россию после закрытия границы со стороны финских властей.

Цель флешмоба – продемонстрировать, что поездки из Финляндии в Россию через другие страны недоступны многим людям. Участники акции также напишут обращение в городской совет Лаппеенранты с предложением открыть погранпереход "Нуйямаа".

Финляндия в середине апреля оставила закрытой границу с Россией до дальнейшего уведомления. Затем власти страны решили увеличить высоту забора. Она достигнет 4,5 метра. Также на границе появятся камеры, оснащенные искусственным интеллектом, что поможет различать людей и животных.

При этом финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией, так как это приводит к дополнительным расходам.

Президент Финляндии Александр Стубб пообещал, что отношения между Хельсинки и Москвой возобновятся после завершения конфликта на Украине. Он уточнил, что новые отношения с Россией будут носить практичный характер.