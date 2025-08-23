Президент Финляндии Стубб пообещал восстановление отношений с РФ

Фото: ТАСС/DPA/Sven Hoppe

Отношения между Россией и Финляндией возобновятся после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент страны Александер Стубб в беседе с Yle.

Он уточнил, что новые отношения с Москвой будут носить практичный характер.

"Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные", – указал глава государства.

Финляндия в середине апреля оставила закрытой границу с Россией до дальнейшего уведомления. Затем власти страны решили увеличить высоту забора. Она достигнет 4,5 метра. Также на границе появятся камеры, оснащенные искусственным интеллектом, что поможет различать людей и животных.

При этом финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией, так как это приводит к дополнительным расходам. По оценкам таможни государства, служба тратит от 150 до 200 тысяч евро каждый месяц из-за разъездов персонала с восточной границы в другие части страны.

