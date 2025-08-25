Стубб: Россия не будет указывать Европе и США, что делать по гарантиям Украине

Фото: ТАСС/DPA/Sven Hoppe

Москва не будет диктовать Европе и США условия относительно гарантий безопасности для Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Fox News. Его цитирует "Газета.ру".

По словам финского лидера, в настоящее время союзники Киева приступили к обсуждению деталей того, как будут реализованы данные гарантии.

"И помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать в отношении гарантий безопасности", – отметил Стубб, отвечая на вопрос о возможной отправке войск на Украину.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины было достигнуто во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Позже спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф отметил, что дальнейшие шаги зависят от Киева.

В свою очередь, "коалиция желающих" выразила готовность направить свои силы на Украину после окончания боевых действий. Представители объединения намерены обеспечить безопасность воздушного и морского пространства, а также восстановить украинскую армию.

Вместе с тем члены коалиции высоко оценили гарантии безопасности, предоставленные США, подчеркнув важную роль европейских стран в их реализации. Позднее Трамп сообщил, что Франция и Германия намерены разместить свои войска на территории Украины после урегулирования конфликта, но американские военные там не появятся.