Эксперт рассказал, с какого возраста нужно приучать детей к инвестициям

Большинство опрошенных россиян готовы выделять около 50 тысяч рублей своим детям-подросткам на первые опыты в инвестициях. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, данное исследование среди своих инвесторов провел один из крупных брокеров. Среди тысячи человек около 80% сказали, что готовы обсуждать с детьми результаты инвестиций. Готовы пополнять счет подростков 55% опрошенных.

Почти 60% человек не против открыть первый счет на сумму до 50 тысяч рублей, а более 20% – до 100 тысяч рублей.

