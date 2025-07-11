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11 июля, 14:30

Экономика

Эксперт рассказал о развитии российской автомобильной отрасли

Эксперт рассказал о развитии российской автомобильной отрасли

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Правительство пробует "реанимировать" российскую автомобильную отрасль. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию с представителями отечественного автопрома. В рамках встречи были сделаны соответствующие выводы. Чтобы автомобильная промышленность развивалась, и, чтобы машины продавались, нужно снизить себестоимость автомобиля.

Станут ли отечественные легковушки лучше и дешевле? Об этом рассказал экономический обозреватель Константина Цыганкова.

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