Эксперт рассказал о развитии российской автомобильной отрасли

Правительство пробует "реанимировать" российскую автомобильную отрасль. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию с представителями отечественного автопрома. В рамках встречи были сделаны соответствующие выводы. Чтобы автомобильная промышленность развивалась, и, чтобы машины продавались, нужно снизить себестоимость автомобиля.

Станут ли отечественные легковушки лучше и дешевле? Об этом рассказал экономический обозреватель Константина Цыганкова.

