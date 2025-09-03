Эксперты сравнили выгоду аренды и покупки квартиры в Москве

В Москве выгоднее снимать квартиру, чем выплачивать по ней ипотечный кредит, заявили эксперты. Согласно подсчетам, ежемесячный взнос за однокомнатную квартиру в среднем составляет 187 тысяч рублей, в то время как ставка аренды этой же жилплощади – около 60 тысяч рублей.

Отмечается, что аренда жилья в настоящее время выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках. Наиболее выраженная разница зафиксирована в столице, однако похожая ситуация наблюдается и в Казани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.