03 сентября, 07:30

Эксперты сравнили выгоду аренды и покупки квартиры в Москве

В Москве выгоднее снимать квартиру, чем выплачивать по ней ипотечный кредит, заявили эксперты. Согласно подсчетам, ежемесячный взнос за однокомнатную квартиру в среднем составляет 187 тысяч рублей, в то время как ставка аренды этой же жилплощади – около 60 тысяч рублей.

Отмечается, что аренда жилья в настоящее время выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках. Наиболее выраженная разница зафиксирована в столице, однако похожая ситуация наблюдается и в Казани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городнедвижимостьвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

