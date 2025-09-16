Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота на бирже обновила исторический максимум. К концу года цена может вырасти еще сильнее, если произойдет торговая война между США и Китаем или обострится конфликт на Ближнем Востоке.

Эксперты предупреждают, что сейчас не стоит активно скупать драгоценный металл. На пике стоимости лучше продать часть позиции и зафиксировать доход. Финансисты советуют вкладывать в золото не более 10–20% от сбережений, чтобы сохранить баланс в инвестициях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.