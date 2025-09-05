Исследование: семьи из Москвы и Петербурга успешнее других формируют накопления

Фото: 123RF/diy13

Более половины россиян откладывают деньги ежемесячно, при этом каждая третья семья выделяет на финансовую подушку по 10–20 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании группы "Ренессанс страхование", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, лишь 15% опрошенных россиян недовольны качеством ведения семейного бюджета. Чуть больше половины (51%) оценивают финансовую грамотность семьи "скорее положительно", а почти треть (34%) считают ее успешной.

При этом зачастую российские пары ведут совместный бюджет – так ответили 56% опрошенных. Среди них финансовыми вопросами немногим чаще (на 2%) занимаются женщины.





из данных исследования Три четверти опрошенных заявляют, что им удается ежемесячно откладывать деньги. Лучше всего удается формировать накопления жителям Москвы и Санкт-Петербурга (83%). В топ-3 городов, где респонденты чаще остальных откладывают деньги, также вошел Екатеринбург (81%).

Реже финансовая подушка безопасности появляется у семей из Самары (60%), Омска (64%) и Ростова (68%). При этом основными проблемами, которые мешают копить, являются отсутствие дохода и дисциплины.

"Среди тех семей, которым удается сформировать накопления, каждая третья (39%) отмечает, что откладывает сумму в размере 10–20 тысяч рублей ежемесячно. Еще 31% пока не могут потратить на подушку безопасности более 10 тысяч в месяц. Почти каждый пятый (19%) старается отложить от 20 до 30 тысяч рублей, а 11% удается отложить свыше 30 тысяч ежемесячно", – отметили аналитики.

Отмечается, что чаще всего жители страны откладывают деньги на важные покупки или непредвиденные расходы (33% приходится на каждый ответ). Еще 30% респондентов задумываются о тратах на автомобиль, четверть хотят улучшить жилищные условия, а 11% копят на отпуск.

Ранее эксперт национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова объяснила, почему некоторым не хватает денег на жизнь. Главной ошибкой эксперт назвала увеличение расходов вместо формирования подушки безопасности.