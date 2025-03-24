В Госдуме призвали усилить госконтроль за дистанционной продажей спортивного питания. Направлено соответствующее письмо в Роспотребнадзор.

Ранее в Роскачестве сообщили, что только у 10% спортпитания есть документация, а 90% протеина на маркетплейсах продается с нарушениями. Депутаты попросили провести внеплановую проверку и принять меры по недопущению оборота такой продукции.

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