СК завершил дело против приказавшего обстрелять пляж в Севастополе командира ВСУ

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как отметили в ведомстве, в настоящий момент дается правовая оценка действиям лиц, которые причастны к ударам по гражданской инфраструктуре с применением ракетных комплексов западного производства. В связи с этим СК в заочном порядке выдвинул обвинения Карпуше.

Ранее следователи установили, что 23 июня 2024 года он дал своим подчиненным приказ об обстреле пляжа в Севастополе, в результате которого погибли люди, в том числе 2 ребенка, и получили ранения 129 человек. СК объявил командира бригады в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, сотрудники комитета завершили расследование дела против Карпуши по факту обстрела города Суджа в Курской области.

1 февраля этого года украинские военные нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа. Как отмечали в Минобороны РФ, средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет противника из Сумской области.