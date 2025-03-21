Ушаков рассказал о беседе с Путиным перед назначением Лаврова главой МИД

Фото: kremlin.ru

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, как он беседовал с Владимиром Путиным перед назначением Сергея Лаврова на должность главы МИД РФ. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

В то время Ушаков был послом России в США, а Лавров – постпредом в ООН. В 2004 году Путин назначил Лаврова министром иностранных дел. Как вспоминал Ушаков, он сидел рядом с президентом и обсуждал российско-американские отношения, успехи и другие темы.

"И вдруг Владимир Владимирович задает мне вопрос: "Вот как у вас, личные отношения хорошие?" – я говорю: "Да, у нас просто близкие отношения, товарищеские", – сказал он.

На вопрос главы государства об оценке действующего тогда постпреда России в ООН Ушаков сказал, что среди тех, кто занимал те или иные руководящие посты в центральном аппарате МИД и загранучреждениях, Лавров был самым талантливым, способным и ярким.

Главе МИД России 21 марта исполнилось 75 лет. На нынешней должности он работает почти 22 года, уступая только советскому министру Андрею Громыко (28 лет на посту) и имперскому канцлеру Александру Горчакову (26 лет).

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием и назвал его символом российской дипломатии. С его слов, министр – опытный дипломат с глубоким пониманием современных реалий.

Также Путин наградил главу МИД орденом святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад во внешнеполитический курс страны и многолетнюю плодотворную работу.