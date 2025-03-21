Французская журналистка дэ Лаварен: Лавров запомнился своей харизмой

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Глава МИД России Сергей Лавров запомнился своей харизмой, особой притягательностью и неисправной страстью к курению. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала французская журналистка Селия дэ Лаварен.

По словам журналистки, однажды она вместе с подругой пошла на футбол "где-то в ООН", так как там был Лавров.

"Мы были как чирлидерши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали "вперед, Сергей", – сказала дэ Лаварен, добавив, что девушки были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду во время пресс-конференций дипломата.

Кроме того, по ее словам, бывший постпред РФ при ООН не изменял своей страсти к курению даже во время антитабачной кампании.

"В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех", – заключила журналистка.

Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. Владимир Путин наградил главу МИД РФ орденом святого апостола Андрея Первозванного. Министр получил награду за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю плодотворную государственную работу.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Лаврова с 75-летием и назвал его символом российской дипломатии. По словам лидера республики, министр является опытным дипломатом с глубоким пониманием современных реалий, а также преданным делу профессионалом, посвятившим всю жизнь службе на благо Отечества.