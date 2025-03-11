11 марта, 14:46Политика
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ участие в создании новой системы безопасности
Фото: МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу перспективы включения ОБСЕ в новую архитектуру евразийской безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы говорили сегодня о возможностях ОБСЕ в принципе адаптироваться к современным геополитическим реалиям, стать частью новой архитектуры безопасности", – рассказал Лавров после переговоров.
При этом генсек ОБСЕ не смог ответить на вопрос о том, какой именно будет новая архитектура безопасности на континенте. Он переадресовал его государствам – участникам организации. По словам Синирлиоглу, это определит ландшафт и географию ОБСЕ.
Лавров обратил внимание, что этот визит генсека организации в РФ стал первым с 2021 года. Последние годы руководители ОБСЕ старались под разными предлогами не приезжать в Москву, подчеркнул министр.
"Поэтому мы оценили решение нового генерального секретаря ОБСЕ, который не сомневался в том, что общение с ведущими членами организации является обязательным и важным для выполнения функций руководителя секретариата", – уточнил Лавров.
Ранее глава российского МИД заметил, что Синирлиоглу возглавил ОБСЕ в непростое время. К текущему моменту организация оказалась в глубоком кризисе, куда ее загнали страны Евросоюза и НАТО, считает Лавров. В частности, все цели и принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются.