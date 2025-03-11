Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ участие в создании новой системы безопасности

Фото: МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу перспективы включения ОБСЕ в новую архитектуру евразийской безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы говорили сегодня о возможностях ОБСЕ в принципе адаптироваться к современным геополитическим реалиям, стать частью новой архитектуры безопасности", – рассказал Лавров после переговоров.

При этом генсек ОБСЕ не смог ответить на вопрос о том, какой именно будет новая архитектура безопасности на континенте. Он переадресовал его государствам – участникам организации. По словам Синирлиоглу, это определит ландшафт и географию ОБСЕ.

Лавров обратил внимание, что этот визит генсека организации в РФ стал первым с 2021 года. Последние годы руководители ОБСЕ старались под разными предлогами не приезжать в Москву, подчеркнул министр.

"Поэтому мы оценили решение нового генерального секретаря ОБСЕ, который не сомневался в том, что общение с ведущими членами организации является обязательным и важным для выполнения функций руководителя секретариата", – уточнил Лавров.

Ранее глава российского МИД заметил, что Синирлиоглу возглавил ОБСЕ в непростое время. К текущему моменту организация оказалась в глубоком кризисе, куда ее загнали страны Евросоюза и НАТО, считает Лавров. В частности, все цели и принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются.

