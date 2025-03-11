11 марта, 13:28Политика
Лавров заявил о грубом нарушении изначальных принципов ОБСЕ
Фото: kremlin.ru
Глава МИД России Сергей Лавров отметил грубое нарушение целей и принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он заявил во время переговоров с генсеком организации Феридуном Синирлиоглу.
"Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется и которые были согласованы консенсусом, сейчас грубо нарушаются и игнорируются", – цитирует министра ТАСС.
По словам главы ведомства, Синирлиоглу возглавил ОБСЕ в непростое время.
"К 50-летию Хельсинского заключительного акта организация подошла, давайте говорить честно, в очень глубоком кризисе, в который ее загнали страны НАТО и Евросоюза", – сказал Лавров.
Как он подчеркнул, Россия рассчитывает на опыт и мудрость генсека. Москва не сомневается, что Синирлиоглу сделает все возможное для того, чтобы вернуть организацию к изначальным принципам, указал министр.
Лавров также заявил, что генсек не раз высказывал свою позицию по этому поводу, добавив, что Россия ценит ее и будет ей способствовать.
Ранее прибывшему с рабочим визитом в Москву Синирлиоглу показали последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в подмосковном Видном.
Около сотни вражеских дронов атаковали Москву и Московскую область 11 марта. Сергей Собянин заявил, что она стала самой массированной, и добавил, что на подлете к столице были ликвидированы около сотни дронов.
В результате поврежденными оказались многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторга".
Всего в городах Московской области пострадали как минимум 16 человек. На стационарном лечении находятся шесть человек, включая одного ребенка.
По факту атаки украинских БПЛА на столичный регион возбудили уголовное дело о теракте.
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