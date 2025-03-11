Лавров заявил о грубом нарушении изначальных принципов ОБСЕ

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Глава МИД России Сергей Лавров отметил грубое нарушение целей и принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он заявил во время переговоров с генсеком организации Феридуном Синирлиоглу.

"Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется и которые были согласованы консенсусом, сейчас грубо нарушаются и игнорируются", – цитирует министра ТАСС.

По словам главы ведомства, Синирлиоглу возглавил ОБСЕ в непростое время.

"К 50-летию Хельсинского заключительного акта организация подошла, давайте говорить честно, в очень глубоком кризисе, в который ее загнали страны НАТО и Евросоюза", – сказал Лавров.

Как он подчеркнул, Россия рассчитывает на опыт и мудрость генсека. Москва не сомневается, что Синирлиоглу сделает все возможное для того, чтобы вернуть организацию к изначальным принципам, указал министр.

Лавров также заявил, что генсек не раз высказывал свою позицию по этому поводу, добавив, что Россия ценит ее и будет ей способствовать.

Ранее прибывшему с рабочим визитом в Москву Синирлиоглу показали последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в подмосковном Видном.

Около сотни вражеских дронов атаковали Москву и Московскую область 11 марта. Сергей Собянин заявил, что она стала самой массированной, и добавил, что на подлете к столице были ликвидированы около сотни дронов.

В результате поврежденными оказались многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторга".

Всего в городах Московской области пострадали как минимум 16 человек. На стационарном лечении находятся шесть человек, включая одного ребенка.

По факту атаки украинских БПЛА на столичный регион возбудили уголовное дело о теракте.

