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Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш собирается подготовить страну к вступлению в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщает газета "Известия".

Однако Мареш подчеркнул, что не собирается отправлять Украине истребители F-16, танки Abrams и ракеты.

Журналисты, в свою очередь, указали, что подобные действия союзников Украины не соответствуют принципу консенсуса, главенствующему в ОБСЕ и могут привести к политизации всей организации.

Между тем постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич напомнил, что Россия не давала своего согласия на появление такой должности внутри организации, поэтому Мареша на пост спецпредставителя пока никто не назначал.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский допустил остановку горячей фазы конфликта в случае, если подконтрольные Киеву территории будут взяты "под зонтик НАТО". После вступления Украины в Североатлантический альянс планируется работать над возвращением утраченных территорий "дипломатическим путем", сказал Зеленский.

Между тем СМИ писали, что действующий лидер США Джо Байден планировал публично пригасить Украину в НАТО. Идея рассматривалась как один из шагов по укреплению Украины перед приходом избранного президента Штатов Дональда Трампа в Белый дом. Однако позже американская администрация отказалась от такой инициативы.

