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22 марта, 09:45

Политика

Новости мира: более 300 тыс турков вышли в поддержку задержанного мэра Стамбула Имамоглу

Новости мира: более 300 тыс турков вышли в поддержку задержанного мэра Стамбула Имамоглу

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Протесты из-за задержания мэра Стамбула охватили всю Турцию

В Стамбуле и Анкаре всю ночь не стихали массовые протесты. На улицы с требованием освободить задержанного по подозрению в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу вышло более 300 тысяч человек. В какой-то момент во время демонстрации начались стычки протестующих с полицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Имамоглу задержали 19 марта. Он относится к оппозиционной партии и считается одним из главных конкурентов Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 2028 года.

Тем временем в Южной Корее произошел крупный лесной пожар. Огонь уже прошел 130 гектаров. Риск того, что пламя может перекинуться на ближайшие деревни, пока сохраняется. В них проживают несколько сотен человек. В общей сложности для тушения привлекли 34 вертолета и больше тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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