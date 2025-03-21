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Часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступили за мир с Россией. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на издание El Pais.

По данным СМИ, украинские военные хотят видеть долгосрочное соглашение с Россией – соседней страной, в которой у многих есть родственники. Некоторые опрошенные военнослужащие считают, что Киев проиграл в конфликте с Москвой. В качестве одной из причин называлось большое число потерь.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва будет достигать цели мирными и дипломатическими инструментами.

При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский указал, что президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться сорвать мирные переговоры. Он уточнил, что Зеленский "одержим своей властью и величием с маниакальным пристрастием".