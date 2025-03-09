Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта, заявил в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

"Может ли Зеленский сорвать мирные переговоры? Не просто может, друзья, но обязательно будет пытаться это делать. Зеленский одержим своей властью и величием с маниакальным пристрастием", – высказал свое мнение парламентарий.

По мнению Дубинского, глава киевского режима понимает, что требуемое лидером США Дональдом Трампом перемирие станет его "последней подписью на посту президента", поскольку в условия соглашения будет входить объявление выборов и отмена военного положения. Если это произойдет, Зеленскому придется бежать с Украины, так как его обязательно выставят виноватым, считает депутат.

"Зеленский явный кандидат на 111-ю и пожизненное, а во время отсидки можно рассказать многие, в том числе на вчерашних партнеров. Поэтому – или продолжать бойню и проливать кровь, или бежать", – заявил он.

Как полагает Дубинский, президент Украины запланирует масштабную провокацию, которая заставит Россию отказаться от перемирия. Парламентарий предположил, что это может быть или подрыв ЧАЭС, или удар по Курской АЭС. В связи с этим депутат призвал Трампа действовать "максимально быстро и жестко".

Ранее СМИ писали, что Россия якобы готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к заключению окончательного мирного соглашения. По словам источников, Москве нужно четкое понимание основополагающих принципов будущего мирного соглашения, чтобы договориться о прекращении огня.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность Минска организовать переговоры Владимира Путина с президентом США и главой Украины. За последним стоит большая часть украинского общества, поэтому сейчас его не стоит "наклонять", заявил белорусский лидер.