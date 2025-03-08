Bloomberg: РФ готова к временному перемирию, если будет прогресс к окончательному миру

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Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к заключению окончательного мирного соглашения. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Два собеседника издания заявили, что Москве необходимо четкое понимание основополагающих принципов будущего мирного соглашения, чтобы договориться о прекращении огня.

Другой источник, знакомый с вопросом, отметил, что Россия будет настаивать на определении параметров возможной миротворческой миссии, включая согласование стран-участниц. Издание отмечает, что Москва выступает против ввода войск из стран НАТО, однако может согласиться на присутствие войск из Китая.

Ранее СМИ выяснили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждали совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта.

Стармер подтвердил, что выступает за отправку своих военнослужащих на Украину, а также готов отправить самолеты для закрытия неба. Однако, по его словам, для успеха таких миссий нужна сильная поддержка США. Глава французского Минфина Эрик Ломбар также выразил готовность отправить войска на Украину, чтобы достичь мира.

Глава МИД России Сергей Лавров называл наглостью дискуссии о европейских миротворцах для Украины. По его мнению, такие разговоры лишь продолжают науськивать Киев на продолжение боевых действий.