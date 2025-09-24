Форма поиска по сайту

24 сентября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": порог упрощенной системы налогообложения для бизнеса снизят до 10 млн руб

"Деньги 24": порог упрощенной системы налогообложения для бизнеса снизят до 10 млн руб

Максимальный порог для бизнеса, который будет работать на упрощенной системе налогообложения, снизится с 60 до 10 миллионов рублей выручки в год. Решение направлено против схем дробления бизнесов с целью минимизации налогов, объяснили в Минфине России.

Также в ведомстве отметили, что малому бизнесу пора начинать платить страховые взносы. Для самозанятых параметры налогового статуса останутся прежними до конца 2028 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

