Эксперт прокомментировал сообщения о возможном повышении НДС

Экономический обозреватель Константин Цыганков прокомментировал сообщения о возможном повышении НДС. Информацию о том, что российское правительство планирует поднять налог с 20 до 22%, распространяют западные СМИ. Сообщается, что Минфин якобы собирается сдержать дефицит бюджета и сохранить резервы.

По мнению эксперта, Центробанк будет против такой идеи. При этом, как он отметил, правительство и Минфин выступят за повышение НДС для получения дополнительных средств в бюджет. Экономический обозреватель заявил, что это станет понятно только с 1–3 октября, когда законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.