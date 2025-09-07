Форма поиска по сайту

07 сентября

Стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала ФНС 1,5 млн рублей

Стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала ФНС 1,5 миллиона рублей. Также на ее машине числятся штрафы в размере больше 2 тысяч рублей, хотя девушку лишили водительского удостоверения. И всё это происходит на фоне миллионных убытков ее отца.

У ее отца Эльмара Багдасаряна также трудности. Бизнес, в котором он участвует, получил в прошлом году убыток на сумму более 50 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский Алексей Пименов

