ФНС сообщила о долге блогера Вали Карнавал в размере 400 тысяч рублей

Блогер Валя Карнавал оказалась в числе должников. Федеральная налоговая служба сообщила, что ей грозит блокировка счетов и запрет на выезд из страны. Певица и блогер должна выплатить почти 400 тысяч рублей.

Ранее с долгами сталкивались и другие артисты. Например, счета были арестованы у компании Гоши Куценко из-за задолженности в 267 тысяч рублей. В СМИ также обсуждали долг актера Сергея Бурунова в размере около 10 миллионов рублей.

