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26 июля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Никита Высоцкий

"Откройте, Давид": Никита Высоцкий

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Новый герой программы "Откройте, Давид" – актер, режиссер, преподаватель, директор музея Владимира Высоцкого, сын легендарного поэта Никита Высоцкий. Вместе с героем ведущий давид Виннер отправился в музей, которому уже более 30 лет, прошелся по закулисью Театра на Таганке и прогулялся от Чистопрудного бульвара до театра "Современник".

Виннер поговорил с Высоцким о режиссерской карьере, преподавательской деятельности, навязанных идеалах в кино и театре, а еще о дружбе с Михаилом Ефремовым, новом шоу про Владимира Высоцкого с привлечением искусственного интеллекта, надеждах и разочарованиях.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

Все выпуски "Откройте, Давид" смотрите в VK Видео

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