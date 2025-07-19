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19 июля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Григорий Гладков

"Откройте, Давид": Григорий Гладков

Поэтический вечер прошел на Патриарших прудах в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

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Ведущий Давид Виннер отправился в гости к известному детскому композитору, создателю бессмертных хитов "А может быть ворона", "В коробке с карандашами", "Песня о картинах" и других Григорию Гладкову.

В этом выпуске речь пойдет о том, что происходит с детским жанром, почему на смену добрым и поучительным песням пришли лишенные смысла и глубины треки-однодневки, что представляет основную угрозу для подростков и остались ли еще композиторы, готовые предложить альтернативу современной музыке. Кроме того, Гладков вспомнит о дружбе и работе с писателем Эдуардом Успенским и расскажет, как появилась идея создания программы "В нашу гавань заходили корабли".

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

Все выпуски "Откройте, Давид" смотрите в VK Видео

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Программа: Откройте, Давид
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