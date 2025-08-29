Гастроблогер Макс Брандт рассказал, куда стоит съездить любителям вкусно поесть. По его словам, даже в самых маленьких городах есть отличные заведения.

Блогер сообщил, что в Тобольске он пробовал круассан вкуснее, чем в Париже. В Челябинске ему понравился кофе с урбечем, медом и сливками.

Большое интервью с гастроблогером Максом Брандтом выйдет в пятницу, 29 августа, в эфире телеканала Москва 24.