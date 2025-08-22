Нейросеть Алиса сравнила национальные блюда разных регионов РФ из теста

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 17:15

Ведущие Москвы 24 попросили нейросеть Алиса сравнить национальные блюда разных регионов России из теста по следующим критериям – начинка, метод и время приготовления, а также способ подачи.

В частности, бурятские бузы готовятся на пару примерно 20 минут из мясного фарша со специями луком и чесноком. Традиционно они подаются с различными видами чая. Татарский эчпочмак выпекается в духовке с бульоном, который добавляется с помощью специального отверстия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

