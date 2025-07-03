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03 июля, 11:45

Общество

Инженер из Коломны доехал до Северного Ледовитого океана на велосипеде

Инженер из Коломны доехал до Северного Ледовитого океана на велосипеде

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Инженер из Коломны Иван Когтиков за месяц преодолел более 2 200 километров и впервые доехал на обычном велосипеде до побережья Северного Ледовитого океана. На маршруте через Москву, Вологду, Медвежьегорск и Кандалакшу он пересек множество городов и деревень, а дорога местами пролегала через сотни километров без кафе и заправок.

По словам Когтикова, поездка была не просто приключением, а настоящей проверкой на прочность. Частые шторма и холодные ночи с температурами ниже пяти градусов добавляли сложности. Особо ему запомнились северное гостеприимство и доброжелательные люди: даже в самых отдаленных местах путешественнику всегда помогали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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