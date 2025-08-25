Рекордный чек в российском общепите составил 4,8 млн рублей

Рекордный чек зафиксирован в российском общепите. Гости московского ресторана потратили за вечер 4,8 миллиона рублей, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

На втором месте оказалось заведение в Краснодаре (4 миллиона рублей), на третьем – в Подмосковье (3,5 миллиона). Как пояснили рестораторы, такой чек может получиться в результате заказа нескольких бутылок коллекционного вина стоимостью в один миллион рублей.

