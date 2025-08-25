Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 12:30

Общество

Рекордный чек в российском общепите составил 4,8 млн рублей

Рекордный чек в российском общепите составил 4,8 млн рублей

До 29 градусов тепла ожидается в Москве в День знаний

Школьный набор в Москве обойдется в 25 тысяч рублей

"Доктор 24": врач рассказала, как защититься от ядовитых токсинов

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски из-за распространения "Стратуса"

Минимальный школьный набор для ребенка в Москве обойдется в 16 тыс рублей

Воздух в Москве остыл до 8 градусов в ночь на 25 августа

"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 августа

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 60% 25 августа

"Новости дня": навес "сухие ноги" установят на вокзале Славянский бульвар

Рекордный чек зафиксирован в российском общепите. Гости московского ресторана потратили за вечер 4,8 миллиона рублей, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

На втором месте оказалось заведение в Краснодаре (4 миллиона рублей), на третьем – в Подмосковье (3,5 миллиона). Как пояснили рестораторы, такой чек может получиться в результате заказа нескольких бутылок коллекционного вина стоимостью в один миллион рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика