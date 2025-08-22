Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

22 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, как красное мясо влияет на здоровье сердца

Насколько стейки полезны для здоровья? Как красное мясо влияет на здоровье сердца? Почему его нужно чаще есть мужчинам, а также всем, кто много работает и учится?

Есть ли риски, что ботокс вызовет привыкание или испортит состояние кожи? Насколько безопасны процедуры с ним? Почему у некоторых от него лица становятся похожи на маски?

Почему все голливудские звезды подсели на рефлексотерапию? Как работает этот способ? Насколько он эффективен для борьбы со стрессом? Почему с его помощью может замедлиться старение? И в каких случаях рефлексотерапия точно не поможет?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Татьяна Романенко, врач-косметолог Наталья Чигрова и врач-диетолог Оксана Михалева.

