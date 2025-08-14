Курьер в Москве спас пенсионерку от передачи денег мошенникам

В Москве курьер предотвратил мошенничество в отношении пожилой женщины. 29-летний Муад Аюби приехал на заказ, но заподозрил неладное: пенсионерка выглядела взволнованной, а в посылке оказались книги и тщательно замаскированные предметы.

Женщину обманули по телефону, убедив передать все сбережения "для сохранности". Она спрятала деньги в контейнер и отдала курьеру. Заподозрив обман, он вызвал полицию. При передаче свертка подростку, работавшему на злоумышленников, стражи порядка его задержали. Деньги вернули владелице.

