Артиллеристы группировки войск "Запад" Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали точку запуска украинского БПЛА на краснолиманском направлении, лишив врага воздушной разведки и возможности наносить удары дронами.

Кроме того, артиллерия поразила скопление сил противника в районе населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Купянск, Петропавловка, Осиново и Песчаное в Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

