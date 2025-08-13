13 августа, 07:30Политика
ВС РФ ликвидировали точку запуска украинского БПЛА на краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск "Запад" Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали точку запуска украинского БПЛА на краснолиманском направлении, лишив врага воздушной разведки и возможности наносить удары дронами.
Кроме того, артиллерия поразила скопление сил противника в районе населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Купянск, Петропавловка, Осиново и Песчаное в Харьковской области.
