Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 07:30

Политика

ВС РФ ликвидировали точку запуска украинского БПЛА на краснолиманском направлении

ВС РФ ликвидировали точку запуска украинского БПЛА на краснолиманском направлении

Новости мира: в Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина переговорами

В Белом доме заявили, что Трамп может посетить Россию в будущем

Меры безопасности усилены в Анкоридже накануне встречи Путина и Трампа

Аляска готовится к саммиту Путина и Трампа

Аляска полностью погрузилась в подготовку саммита РФ и США

Планируемая встреча Путина и Трампа вызвала гостиничный бум на Аляске

Часть российской делегации может прибыть на Аляску 12 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске может состоятся 16 августа

Эксперт рассказал о ситуации на фондовом рынке перед встречей Путина и Трампа

Артиллеристы группировки войск "Запад" Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали точку запуска украинского БПЛА на краснолиманском направлении, лишив врага воздушной разведки и возможности наносить удары дронами.

Кроме того, артиллерия поразила скопление сил противника в районе населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Купянск, Петропавловка, Осиново и Песчаное в Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика