Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 07:15

Политика

Отели Аляски резко подняли цены перед встречей Путина и Трампа

Отели Аляски резко подняли цены перед встречей Путина и Трампа

Дональд Трамп "почти поехал в Россию" в четвертый раз

Трамп назвал грядущую встречу с Путиным "пробной"

Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 августа

Трамп заявил, что "едет в Россию"

Трамп заявил, что "едет в Россию" для встречи с Путиным

Эксперт рассказал об изменениях на фондовом рынке после объявления встречи Путина и Трампа

Политологи оценили перспективы переговоров Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа может пройти в Анкоридже

До встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске остается несколько дней. В американском штате ощущается атмосфера ожидания, а гостиничный бизнес и туристическая отрасль реагируют ростом цен. В ряде отелей стоимость номеров выросла почти вдвое, а свободных мест практически не осталось.

Аляска сохраняет исторические связи с Россией – здесь работают русские общины, православные храмы, а в меню ресторанов можно найти пельмени и борщ. В сувенирных лавках продают матрешки и изделия народных промыслов. Жители штата надеются, что встреча лидеров принесет пользу и странам, и региону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоЕгор БедуляДарья КрамароваАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика