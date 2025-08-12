Отели Аляски резко подняли цены перед встречей Путина и Трампа

До встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске остается несколько дней. В американском штате ощущается атмосфера ожидания, а гостиничный бизнес и туристическая отрасль реагируют ростом цен. В ряде отелей стоимость номеров выросла почти вдвое, а свободных мест практически не осталось.

Аляска сохраняет исторические связи с Россией – здесь работают русские общины, православные храмы, а в меню ресторанов можно найти пельмени и борщ. В сувенирных лавках продают матрешки и изделия народных промыслов. Жители штата надеются, что встреча лидеров принесет пользу и странам, и региону.

