09 августа, 15:15

Новости регионов: СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

Полиция задержала пятерых подозреваемых в ограблении "Почты России" на юге Москвы

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы

Сель сошел в районе озера Рица в Абхазии

В Стерлитамаке произошел взрыв на заводе "Башкирская содовая компания"

Жильцы дома на Ладожской потребовали изъять четырех котов у соседки из-за антисанитарии

Екатеринбурженка сломала позвоночник, снимая тренд для соцсетей

Новости регионов: 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

В аэропорту Сочи задержаны рейсы из-за атаки БПЛА

СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке. По данным ведомства, предварительно пострадали 36 человек. В Минздраве сообщили, что госпитализирован 31 человек, 14 из них в тяжелом состоянии. Оказание помощи взял на личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко. Погибших нет. Взрыв произошел из-за технической неполадки, сообщили представители завода.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обрыва канатной дороги в Нальчике. После ЧП в республиканской больнице остаются четверо пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии. Еще двоих выписали.

Природный заповедник загорелся в Ялте. Вспыхнула сухая трава. К месту пожара трудно добраться, тушение также осложняют жара и ветер. Как сообщили в МЧС, на месте работает аэромобильная группировка из 130 человек и 37 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Площадь пожара уточняют.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

