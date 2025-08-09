Новости регионов: СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке

СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке. По данным ведомства, предварительно пострадали 36 человек. В Минздраве сообщили, что госпитализирован 31 человек, 14 из них в тяжелом состоянии. Оказание помощи взял на личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко. Погибших нет. Взрыв произошел из-за технической неполадки, сообщили представители завода.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обрыва канатной дороги в Нальчике. После ЧП в республиканской больнице остаются четверо пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии. Еще двоих выписали.

Природный заповедник загорелся в Ялте. Вспыхнула сухая трава. К месту пожара трудно добраться, тушение также осложняют жара и ветер. Как сообщили в МЧС, на месте работает аэромобильная группировка из 130 человек и 37 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Площадь пожара уточняют.

