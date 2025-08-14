"Миллион вопросов": главврач рассказала, что нужно знать о здоровье детей

Как разобраться в большом количестве противоречивой информации о детском здоровье? Когда действительно пора бить тревогу, а когда можно дать организму справиться самостоятельно? Нужно ли закаливать часто болеющего ребенка? И в каких случаях антибиотики необходимы, а когда можно обойтись без них?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила главный врач детской городской поликлиники № 99 департамента здравоохранения Москвы Анастасия Рубцова.