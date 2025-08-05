Кардиолог Чайковская: употребление сосисок может привести к онкологии и деменции

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Ежедневное употребление сосисок повышает риск развития ряда хронических заболеваний, а также может стать "спусковым механизмом" для онкологии, гипертонии и деменции, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кардиолога Марию Чайковскую.

По словам эксперта, сосиска в среднем содержит не более 20% настоящего мяса, остальной состав – шкурки, жир, крахмал, соя, ароматизаторы, консерванты и усилители вкуса. Такое сочетание элементов не насыщает организм полезными веществами и постепенно отравляет его. При частом употреблении вред копится.

Например, может развиться рак кишечника и легких, а также воспаления сосудов, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Среди возможных диагнозов Чайковская также назвала диабет, ожирение, деменцию и неврологические расстройства.

В качестве альтернативы сосискам врач предложила выбирать натуральное мясо, такое как запеченная курица, индейка или говядина. Они обеспечат организм белком, витаминами и микроэлементами.

Другой эксперт, доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук, в беседе с Life.ru предостерегла некоторых пожилых людей от употребления арбуза и дыни.

Она объяснила, что от этих фруктов следует отказаться пациентам с хронической болезнью почек (ХБП) 3-й степени, чтобы избежать отеков и повышения давления.

Кроме того, пациентам с хронической болезнью сердца назначают диуретики, которые выводят лишнюю воду из организма. Употребление этих лекарств вместе с дыней и арбузом создает дополнительную нагрузку на организм. Сочетание с мочегонными препаратами усиливает риск обезвоживания и потери натрия и калия.

Онуфрийчук также предостерегла больных сахарным диабетом. Фрукты имеют высокий гликемический индекс и быстрее повышают уровень сахара в крови.

Однако зная о своих заболеваниях, можно минимизировать риски. В первую очередь эксперт посоветовала не есть арбуз и дыню натощак, а оставить их в качестве десерта после сбалансированного приема пищи.

Съедать порцию, состоящую из 200–300 грамм фрукта, следует до 16:00, чтобы избежать ночных походов в туалет и легче усвоить углеводы.

Диабетикам необходимо измерить сахар в крови до и после употребления дыни и арбуза. Если его уровень значительно повышается, от продукта следует отказаться.

"Для пожилых с умеренно выраженными заболеваниями допустимы небольшие порции арбуза (100–150 г) в первой половине дня после консультации с лечащим врачом", – добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что летние фрукты должны приносить удовольствие, а не проблемы со здоровьем.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказывала, что дыню не стоит сочетать с мясом, молочными и кисломолочными продуктами. По ее словам, такая еда долго лежит в желудке и перекрывает доступ фрукту, который переваривается быстро и сразу пытается попасть в кишечник.

В результате в сладкой, влажной и теплой среде начнутся процессы брожения и гниения, а это чревато активным газообразованием.

