21 сентября, 09:30

Общество

Налог на вредную еду планируют ввести в России

В России всерьез планируют бороться с проблемой ожирения. Всероссийский союз пациентов предложил ввести повышенный налог на чипсы, колу и другие вредные продукты, что повлияет на их стоимость.

По официальным данным, около 40 миллионов россиян страдают ожирением. Проблема все чаще затрагивает молодое поколение. Для формирования культуры правильного питания предлагают пересмотреть питание в детских садах и школах, начиная с раннего возраста.

