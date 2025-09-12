Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 08:45

Политика

В Госдуме предложили убрать сладости из прикассовых зон магазинов

В Госдуме предложили убрать сладости из прикассовых зон магазинов

Армия России освободила село Сосновка в Днепропетровской области

В Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров и инвалидов

Новости мира: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и Йемену

Эксперты оценили последствия снятия санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа"

"Московский патруль": в Госдуме обсудили борьбу с нелегальной продажей алкоголя

ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве активиста Чарли Кирка

США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"

МИД РФ назвал страшным преступлением убийство американского активиста Чарли Кирка

Белорусская авиакомпания "Белавиа" вышла из-под санкций США

В Госдуме предложили убрать сладости из прикассовых зон магазинов. Депутаты считают, что такие товары провоцируют импульсивные покупки и способствуют развитию ожирения, особенно у детей.

Парламентарии также предлагают ограничить продажу сладостей в алкомаркетах, где они нередко реализуются по низкой цене и становятся магнитом для подростков. Врачи называют лишний вес одной из главных угроз здоровью детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществоедавидеоЕгор БедуляДарья КрамароваМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика