В Госдуме предложили убрать сладости из прикассовых зон магазинов. Депутаты считают, что такие товары провоцируют импульсивные покупки и способствуют развитию ожирения, особенно у детей.

Парламентарии также предлагают ограничить продажу сладостей в алкомаркетах, где они нередко реализуются по низкой цене и становятся магнитом для подростков. Врачи называют лишний вес одной из главных угроз здоровью детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.