Фото: телеграм-канал "Бригада Инженерной Поддержки"

Российские войска поразили израильскую радиолокационную станцию RADA, сообщает RT со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

Помимо этого, удар был нанесен по складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества. Кроме того, ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее стало известно, что российская сторона освободила село Сосновка в Днепропетровской области. Это удалось сделать благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".

Та же группировка войск полностью освободила территорию ДНР в своей полосе. Вместе с тем военные сумели продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.

